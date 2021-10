Prisene på borettslagsleiligheter falt med 0,7 prosent i tredje kvartal, viser nye tall fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Borettslagsprisene er likevel 9,1 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

I tredje kvartal ble det omsatt 4.700 borettslagsleiligheter i tredje kvartal. I snitt ble disse solgt for 3.729.000 kroner.



– MYK LANDING: Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL mener at vi går mot en myk landing i boligmarkedet. Foto: Nadia Frantsen

– Bedre balanse

Ifølge Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, har de varslede renteøkningene fra Norges Bank bidratt til å dempe temperaturen i boligmarkedet.

– Samtidig ser vi at byggeaktiviteten er nokså høy flere steder, men hovedstaden er dessverre et unntak. Disse faktorene, samt en naturlig avkjøling av et overopphetet marked, bidrar til at markedet nå er i bedre balanse. Boligprisene flater sjelden ut over tid, men det ser ut til at vi går mot en myk landing i boligmarkedet, sier Bjerknes.

At prisveksten dempes er godt nytt for alle som skal inn i boligmarkedet, men det er likevel en utflating på et høyt prisnivå i mange byer, mener NBBL.

UTFORDRERE STØRE: Adm. direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL vil at den nye regjeringen skal gjøre det lettere å etablere seg i egen bolig. Foto: Nadia Frantsen

– NBBL håper at den nye regjeringen treffer tiltak som gjør det lettere å etablere seg i egen bolig. Høy og stabil boligbygging er helt nødvendig for å stagge boligprisveksten, og det er et offentlig ansvar å tilrettelegge slik at boligbyggelag og andre utbyggere kan levere stabil boligbygging, sier adm. direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Ifølge Fredriksen kan også alternative eiermodeller som Leie-til-eie og Deleie være bidragsytere for å få folk i egen leilighet.

– Regjeringen bør om fire år måles på om flere eier egen bolig enn i dag, sier NBBL-sjefen.