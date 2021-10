Boligprisene falt

– Det er solgt noe færre boliger i september i år enn i fjor, men så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i september 2021, det samme som i august. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske (14 dager), lengst Ålesund m/omegn (62 dager).

- I snitt har det så langt i 2021 gått raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Spesielt på Sørlandet og Rogaland har salgstiden gått mye ned sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

– Tilfeldig august-vekst

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken påpekte i tirsdagens morgenrapport fra meglerhuset at boligmarkedet siden tidlig i andre kvartal i år har vært gjennom et taktskifte i mer moderat retning.

«Dette tyder på at ikke bare rentekutteffekten fra 2020 er uttømt, men også at husholdningene begynte å forberede seg mer på Norges Banks første renteheving. (...) August-veksten var nok et mer tilfeldig utslag, og vi ser for oss mer moderat prisvekst igjen i september», skrev han.

Ut ifra Norges Banks renteplaner fremover fortsetter Handelsbanken å tro på en høyst moderat boligprisutvikling.

«Vi tror ikke på noe direkte og trendmessig fall i de sesongjusterte boligprisene, men heller en helt forsiktig oppgang fra måned til måned; rimelig i tråd med den gjennomsnittlige prisutviklingen i det siste. Dette innebærer at årsveksten, som toppet ut i mars i år, vil fortsette å falle nokså bratt også de neste månedene», het det i rapporten.

Tirsdagens rapport fra Eiendom Norge viser at 12-månedersveksten kom inn på 8,0 prosent, mot 9,4 prosent for én måned siden.

Stigende prisoptimisme

Boligmarkedsbarometeret fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) viste i forrige uke likevel at andelen som tror på høyere boligpriser de neste 12 månedene steg fra 56 prosent i august til 60 prosent i september – et historisk sett «nokså høyt nivå» ifølge NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Samtidig ventet hele 83 prosent økt rente det neste året.

– Svarene gir et godt bilde på oppgangen i norsk økonomi, samt at boligmarkedet lever fint med en forsiktig renteoppgang, sa han.

OBOS-prisene flater ut

Sist fredag la OBOS frem tall som viste prisfall fra august til september – 0,1 prosent i Oslo og 1,1 prosent på landsbasis.

Utflatingen kom etter en sommer preget av store svingninger i OBOS-prisene, hovedsakelig forårsaket av store månedlige variasjoner i størrelsen på leiligheter som har blitt solgt.

– Ser vi sommeren under ett, har prisutviklingen vært ganske flat med en prisoppgang på 0,6 prosent fra juni til september for brukte OBOS-boliger i hovedstaden, sa sjeføkonom Sissel Monsvold.