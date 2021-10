Meglerhus kutter kursmålet på Selvaag Bolig etter fredagens tall

Fredag i forrige uke presenterte Selvaag Bolig nye salgstall. I løpet av tredje kvartal 2021 solgte boligutvikleren 147 boliger for 731 millioner kroner, noe som var svakere enn det DNB Markets forventet.

– Boligsalget har som forventet vært roligere i tredje kvartal. Dette skyldes blant annet at sommersalget var mer normalt enn det vi har sett de siste årene, og varslede renteøkninger. Vi har likevel solgt godt i flere prosjekter og lykkes derfor med å igangsette bygging av 148 boliger, uttalte administrerende direktør Sverre Molvik da tallene ble kjent.

Hold

Nå velger DNB Markets å kutte kursmålet på aksjen fra 61 til 54 kroner samtidig som holdanbefalingen gjentas. Analytikeren har justert opp estimatene for 2022, samtidig som ventet omsetning og fortjeneste pr. aksje for 2023 har blitt nedjustert.

«Selv om utbyttet i aksjen på kort sikt ser attraktivt ut mener vi at en redusert EBIT-margin lenger frem vil svekke EPS og etter hvert også gi lavere utbytter», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 52,30 kroner, ned 1,1 prosent.

I et intervju med Finansavisen mandag sa Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB Markets, at mange investorer har valgt å ta gevinst på Oslo Børs den siste tiden.