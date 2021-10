Dagens boligprisstatistikk fra Eiendom Norge viste 0,9 prosent nedgang i september, men 0,2 prosent oppgang sesongjustert.

Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen karakteriserer prisutviklingen som sterkere enn normalt for måneden.

– I slutten av september fikk vi den første av flere varslede renteøkninger fra Norges Bank, men det er for tidlig å se tegn til at økte renter i boligprisutviklingen. Historisk har det også vært en tendens til at gradvise renteøkninger tar lengre tid å få effekt i boligmarkedet, sier han.

Samtidig holder aktiviteten seg rekordhøy. Så langt i år er det solgt 81.060 boliger, 4,7 prosent flere enn i de første ni månedene i fjor. I årets ni første måneder har 84.636 boliger blitt lagt ut, 3,8 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Det er solgt noe færre boliger i september i år enn i fjor, men så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger, fortsetter Lauridsen.

NEF bekymrer seg for Oslo

Prisfallet og den stadig høye aktiviteten i boligmarkedet overrasker ikke NEF-direktør Carl O. Geving.

– Markedet er i ferd med å bli mer balansert ettersom effektene av pandemien avtar. Økende lånerenter og et økende forbruk av varer og tjenester reduserer husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet. Vi forventer derfor en mer normal etterspørsel etter boliger og en svakere prisutvikling de fleste steder utover høsten, sier han i en kommentar til dagens statistikk.

– Til tross for noe høyere renter vil terskelen til boligmarkedet bli noe lavere for mange førstegangskjøpere som følge av svakere prisutvikling. Derfor forventer vi at førstegangskjøperne vil ta markedsandeler i tiden som kommer. På noe sikt er vi likevel bekymret for utviklingen i Oslo som kan bli mer preget av at det bygges for få boliger som førstegangskjøpere har råd til, fortsetter Geving.

– Bedre balanse i markedet

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank trekker også frem at et oppsving i nyboligsalget og igangsettingen av boliger gradvis har gitt en bedre markedsbalanse.