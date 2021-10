05.10.2021 Boligprisene falt noe tilbake i september, men er fortsatt opp åtte prosent sammenlignet med september i fjor. Vi snakker med Grethe W. Meier, styreleder i Eiendom Norge og administrerende direktør i Privatmegleren. Hun spår en prisoppgang på 6,5 prosent i år, og forteller at det både selges mange boliger for tiden og at de selges fort.