Daoud Wardak, sønnen til Abdul Rahim Wardak som var forsvarsminister i Afghanistan fra 2004 til 2012, har kjøpt et herskapshus i fasjonable Beverly Hills for 20,9 millioner dollar.

Huset er helt nytt i år, og er designet av det lokale arkitektkontoret Woods + Dangaran, og er på hele 830 kvadratmeter. Selve tomten ble sist solgt i 2016 for 9,5 millioner dollar til Woodbridge Group, som var en del av en ponzi-svindel. Woodbridge rev det originale huset, og det nye huset ble solgt til Wardak på vegne av Woodbridge's konkursbo.

Ukjent opphav for formuen

Det nye huset har fem soverom, syv bad med glassvegger som gir utsikt mot Los Angeles' skyline. Treverk og andre naturlige materialer definerer interiøret, som er i en blanding av grå og kremfargede toner. Moderne minimalisme ser ut til å være et tema. Det skal også være en sentralt plassert gårdsplass med et ensomt oliventre, pluss tak som bare er dekorert av LED -lys. På baksiden av huset er det et rektangulært basseng klar for å kjøle ned sine eiere.

Man vet ikke så mye om de ulike forretningsinteressene eller hvordan velstanden til Wardak har oppstått. Men han er visstnok sjef for et Miami-basert selskap som heter AD Capital Group. I tillegg har han en leilighet som ble kjøpt for 5,2 millioner dollar på Miami Beach.

I tillegg er broren hans også en vellykket forretningsmann, som driver den militære transportselskapet NCL Holdings. Selskapet har base i Virginia, men opererer hovedsakelig i Afghanistan, og har sikret seg lukrative kontrakter med de amerikanske myndighetene i bytte mot å beskytte amerikanske forsyningsruter i Afghanistan.