Problemer på privaten for konsernsjef i skadeskutt børsselskap

Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire har stupt på børs den siste tiden. Aksjen er ned tett oppunder 70 prosent hittil i år og har påført konsernsjef Johan E. Andreassen og familien et papirtap på rundt 900 millioner kroner.

Selskapet har måttet gå gjennom både brann i anlegg , svakere enn ventede kvartalsresultater i tillegg til mangel på oksygen som følge av pandemien. En stor supermarkedkjede med 474 butikker sluttet også i forrige uke å føre den landbaserte laksen fra Atlantic Sapphire.

– Kursfallet skyldes halvårsrapporten og problemer med å få tilgang til oksygen som man bruker i produksjonen, så det har blitt tvunget til å pause fôringen. Det er flere negative faktorer som trekker aksjen ned, sa sjømatanalytiker Alexander Aukner i DNB Markets til Finansavisen da det stormet som mest rundt selskapet.

Tabellen under viser de største aksjonærenes papirtap i aksjen etter stupet 16. september på 22 prosent. Dagens kurs er om lag den samme som den gang.

Atlantic Sapphire-aksjonærer (Mill. kr) Tusen aksjer Fall 16. sept Fall fra topp Johan E. Andreassen 6 105 63,5 696 Bjørn-Vegard Løvik 4 920 51,2 561 Skagen Kon-Tiki 4 931 51,3 562 Runar Vatne 4 553 47,4 519 Johan Johannson 1 699 17,7 194 André Skarbø 983 10,2 112 Kjell Bjørdal 900 9,4 103 Thue Holm 698 7,3 80 Ragnar Horn 655 6,8 75 Lars Nilsen 600 6,2 68 Bernt Søyland 492 5,1 56 Kjetil Nordang 220 2,3 25 Frode Kjølås 220 2,3 25 Bjørn Wicklund 418 4,3 48 Joakim Burud 415 4,3 47 Reidar Fougner 389 4,0 44 Alexander Borgen 365 3,8 42 Arne Blystad 350 3,6 40

Nå sliter Andreassen også på hjemmebane og slåss med kemneren som i mars tok pant i hans funkisbolig fra 2019 for like under 800.000 kroner. Boligen ligger ved Tresfjorden i Romsdal.

Oppdrettssjefen sier til DN at han ikke ønsker å svare på hva han krangler med Skatteetaten om.

– Jeg kommenterer av prinsipp ikke privat anliggende, skriver konsernsjefen i en epost.

Atlantic Sapphire Oppdretter av atlanterhavslaks.

Grunnlagt i 2010 av Johan Andreassen og Bjørn-Vegard Lovik.

Hovedkontor i Miami.

Ikke holdt fristen

Kemnerens pant i det nye funkishuset ble tinglyst etter at det ble avholdt utleggsforretning 22. mars i år. Fra før hadde Sparebanken 1 SMN et pant på ti millioner kroner, viser grunnboken.

Ifølge Skatteetaten skjer et utlegg av denne typen normalt fordi en ikke har betalt skatt og avgifter innen betalingsfristen. Dersom kravet fortsatt ikke blir betalt, kan tingretten selge boligen.

Gründerne Johan E. Andreassen og tremenningen Bjørn-Vegard Løvik er de to som har tjent mest på Atlantic Sapphire, men det er også de som har tapt mest. Andreassen eier 9,8 millioner aksjer i oppdrettsselskapet gjennom selskapet Alsco, som han eier sammen med Løvik.