Tar tap på titalls millioner – selger ranch med gokart-bane for 93 mill.

Kanye West hadde store drømmer for ranchen i det nordvestlige Wyoming, men nå har den verdenskjente artisten lagt ut den enorme eiendommen til salgs, ifølge Bloomberg.

Rapartisten, som står midt oppi et skilsmisseoppgjør med superkjendis Kim Kardashian, vil ha 11 millioner dollar for den landlige eiendommen på hele 15,7 kvadratkilometer. Det tilsvarer rundt 93 millioner kroner.

Det er uvisst hva han selv måtte ut med i 2019, men prislappen lå tidligere på 14 millioner dollar, som tilsvarer omkring 125 millioner norske kroner.

Kanye West selger Ranch i Cody, Wyoming <strong>Foto: DBW Realty</strong> (1 / 4) Kanye West selger Ranch i Cody, Wyoming Foto: DBW Realty

På eiendommen finens innsjøer, en hytte, stall til hester og til og med en gokart-bane, ifølge DBW Realtys boligannonse.

Under kan du se en video av eiendommen og fasilitetene.

Ranchen, tidligere kjent som Monster Lake Ranch, var åstedet for Wests «Sunday Services» – en musikalsk og religiøs opplevelse. Det er også her artisten har bodd deler av pandemien.

Eiendommen ligger like utenfor den gamle cowboybyen Cody i Wyoming som huser rundt 10.000 innbyggere. Området ligger i nærheten av Yellowstone nasjonalpark.

West hadde som mål å utvide sitt sko- og moteimperium over til arkitektur og hotelldrift. I 2020 sa han at han vurderte å lage «Yeezy City» i Cody – med referanse til Kanye Wests samarbeid med Adidas som har resultert i et populært skomerke under samme navn.