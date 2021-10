Nyboligsalget kraftig ned i september

Salget av nye boliger i september 2021 var 23 prosent lavere enn september 2020, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Igangsettingen av nye boliger i september var 7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Salget hittil i år er 15 prosent over salget i samme periode i 2020. Salget av eneboliger er 21 prosent over, småhus er 6 prosent over og leiligheter er 16 prosent over samme periode i fjor.

Igangsettingen av nye boliger i tredje kvartal var 7 prosent høyere over tredje kvartal i 2020, mens igangsettingen av nye boliger hittil i år er 16 prosent høyere enn i fjor.

Salget av fritidsboliger går godt og igangsettingen ligger 58 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Usikkerhet

– Vi ser nå at den høye prisveksten på byggevarer og de høye tomtekostnadene har skapt usikkerhet i markedet, og folk har blitt mer avventende i forhold til kjøp av ny bolig, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentene i en pressemelding.

Tredje kvartal 2021 er det dårligste kvartalet som er registrert siden registrering av månedlig salg av nye boliger begynte i 2010.

– I tillegg ser vi at september 2021 har det laveste salget som er registrert september siden 2010, sier Jæger.

– Vi er bekymret over det lave salget på nye boliger. Det er mangel på nye boliger, som begrenser vekst og tilflytting i kommunene, legger han til.