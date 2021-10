Eli og Carl I. Hagen fikk det som de ville etter «voldsom protest»

M3 Boliger AS søkte i august om rammetillatelse om oppføring av en ny enebolig i Abbedikollen 13 i bydel Ullern i Oslo. Nå har Plan- og bygningsetaten (PBE) avslått søknaden, skriver Estate Nyheter.

Dermed får en rekke naboer, blant andre Eli og Carl I. Hagen, det som de ønsket. Den opprinnelige søknaden ble nemlig møtt av flere naboprotester.

– Vi protesterer voldsomt på et nybygg på et helt klart ferdig utbygget område og en ødeleggelse av strukturen i området med mange Arneberg-hus. Selv om et nybygg holdes innenfor reguleringsplanens dispensasjonsmulighet, vil den bryte med strøkets verneverdige helhet basert på Arneberg-husene, skrev ekteparet Hagen i et brev til arkitektselskapet, ifølge Estate Nyheter.

PBE har nå ifølge nettstedet vedtatt et midlertidig forbud mot tiltak på Abbedikollen 11 og 13 for å kunne vurdere videre utvikling av eiendommen.