Bjørn Dæhlie forlater «skatteparadiset» Bø

Ifølge VG har skikongen Bjørn Dæhlie lagt ut huset sitt i Bø i Vesterålen for salg til 2,6 millioner kroner. Det er en dobbelt så høy pris som han betalte for ett år siden, etter at boligen har vært gjennom oppussing og flere oppgraderinger.

Til VG uttalte Dæhlie at flyttingen skyldtes Bø kommunes holdning til formuesskatt. Dæhlie er en av flere profilerte kapitalsterke menn som flyttet til kommunen i fjor, etter at Bø senket formuesskatten fra 0,8 til 0,35 prosent.

Nå har den tidligere skikongen valgte å avslutte prøveprosjektet.

– Jeg har snakket med Bjørn om dette. Jeg er veldig glad for at Bjørn har bodd her, og vi har ennå store ambisjoner her sammen, selv om han nå flytter vekk», sier ordfører Sture Pedersen til VG.

Overfor avisen retter Pedersen samtidig skyts mot pressens dekning av Dæhlies flytting til Bø:

– Bjørn Dæhlie har vært forfulgt av pressen. Han har blitt behandlet urettferdig, og ikke bra av deler av pressen. Det har vært en belastning for både ham og meg. Uansett hva noen av oss har uttalt oss om, så har det handlet om formuesskatt. Absolutt alt, uansett, sier han.