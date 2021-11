OBOS omsatte for 3,2 milliarder kroner og fikk et resultat før skatt på 600 millioner i tredje kvartal. Det er en omsetningsvekst på over 200 millioner kroner, mens resultatet har bedret seg med én million fra samme periode i fjor, viser kvartalsrapporten som ble lagt frem tirsdag.

«Det er fortsatt godt trykk i boligmarkedet selv om vi ser en forsiktig oppbremsing når det gjelder boligpriser og salgstakt i nye prosjekter. Høy boligproduksjon legger fundamentet for verdiskaping både for medlemsnytte og økonomi framover», skriver OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj.

Boligsalget falt

OBOS solgte 717 boliger i tredje kvartal, hvorav OBOS' økonomiske andel utgjorde 639 boliger. En nedgang på 20 prosent fra samme kvartal i fjor. Boligbyggeren ligger likevel godt an hittil i år, med en samlet salgsvekst på 24 prosent hittil i år sammenlignet med 2020.

Det ble igangsatt 750 boliger i regi av OBOS i tredje kvartal og totalt 2.963 boliger hittil i 2021 – 2.580 hvis man vare tar med OBOS' egen andel. Det er en økning på 12 prosent i totale byggestarter mot samme periode i 2020. Totalt har OBOS nå 6.696 boliger under bygging – 5.742 som utgjør OBOS' andel. En økning på 21 prosent på årsbasis.

«Vi har planlagt for fortsatt vekst i byggeaktiviteten, men dette er avhengig av både offentlige tillatelser, tilgang på tomter og videre utvikling i materialkostnader», skriver Siraj i kvartalsrapporten.

Ifølge OBOS-sjefen har selskapet planer om å tilby mellom 7-8.000 i år, og enda flere til neste år.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde OBOS en bokført egenkapital på 32,6 milliarder kroner. Selskapet har 518.372 betalende medlemmer, 35.490 flere enn samme tid i fjor.

Obos (Mill. kr) 3. kv./'21 3. kv./'20 Driftsinntekter 3.621 2.612 Driftsresultat 632 624 Resultat før skatt 600 599 Resultat etter skatt 575 570 Medlemseid andelslag etablert i 1929. Har over 500.000 medlemmer og 2.600 ansatte.

Tidligere kjent som Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS), men byttet i det stille navn til bare OBOS i 2014.

Ordningen med medlemskontingent uten åpning for utbyttebetaling har gjort at OBOS’ finansielle styrke er blitt svært sterk. OBOS eier blant annet store aksjeposter flere børsnoterte selskaper, og den verdijusterte egenkapitalen utgjør over 50 milliarder kroner.

Tidligere KrF-politiker Daniel K. Siraj overtok som leder i 2015. Da hadde hans forgjenger sittet i lederstolen i 32 år.

Utfordrende prisnivå

Fremover er Siraj optimistisk med tanke på utviklingen i den norske og svenske økonomien.

«Tross varsler om økt rente og inflasjon, forventes ikke det å påvirke folks realøkonomi i særlig grad. Mange har opparbeidet seg større økonomiske buffere gjennom pandemien, og tatt høyde for renteøkningen i sin privatøkonomi», skriver OBOS-sjefen og legger til at alt ligger til rette for økt aktivitetsnivå i økonomien innenfor flere sektorer.

«Det tilsier økt behov for arbeidskraft og press på lønninger. Det absolutte prisnivået er imidlertid utfordrende for mange boligkjøpere, noe som gjør at salget nå tar lenger tid», skriver han.