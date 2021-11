– Prisøkningen er noe større enn forventet, kommenterer sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,3 prosent fra september til oktober, ifølge en melding.



En prisoppgang på 0,3 prosent i oktober i hovedstaden er – med unntak av oktober i fjor – den sterkeste veksten i OBOS-prisene i oktober siden 2014.

– Prisene har ofte falt i oktober og de andre høstmånedene. Prisene så langt i høst har således holdt seg mer stabile enn ventet. En grunn kan være at det er få boliger til salgs og at husholdningene ser optimistisk på utviklingen i egen økonomi – til tross for økt rente og høye strømpriser, sier Monsvold.

De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 7,1 prosent. Så langt i år er oppgangen 7,0 prosent.

Omsetningen avtok

Omsetningen av OBOS-boliger avtok ifølge meldingen i oktober sammenlignet med oktober i tidligere år. Sammenlignet med i fjor er nedgangen på 16 prosent i Oslo. Vi må tilbake til 2016 for å finne færre omsatte boliger denne måneden.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Kvadratmeterprisen var i oktober 74.334 kroner i Oslo-området og på landsbasis 64.379 kroner.

Andelen som brukte forkjøpsretten i Oslo i oktober i år var på 26,5 prosent. Det er en nedgang fra september og betydelig lavere enn i oktober i fjor. Det tyder på et roligere marked.

Tror på flat pristrend

– Vi tror på en flat pristrend resten av året, og muligens et svakt prisfall. Det er normalt sesongmønster. Neste år venter vi en forsiktig prisvekst, sier Monsvold.

Hun mener lavere arbeidsledighet og utsikter til noe høyere reallønnsvekst kan motvirke et større prisfall som følge av økt rente.