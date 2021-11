DNB Eiendom spår boligprisene ned

– Vi ser en nedgang på ca. én prosent i boligprisene i vår portefølje, sier daglig leder Terje Buraas i DNB Eiendom.

– Det er helt vanlig at prisene går ned i oktober, så den sesongjusterte prisnedgangen i oktober vil derfor sannsynligvis være svakt på minussiden, sier Buraas.

Han opplyser nå om litt færre på visning, noe som er normalt på senhøsten.

– Aktiviteten i boligmarkedet har også sunket noe. Volumet er ned rundt 15 prosent fra oktober i fjor, og ligger nå 10 prosent lavere enn samme måned i 2019, sier Buraas.

Eiendom Norge legger fem prisstatistikk onsdag.

OBOS-prisene steg

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,3 prosent fra september til oktober.

– Prisøkningen er noe større enn forventet, kommenterte sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS, da tallene kom mandag.

En prisoppgang på 0,3 prosent i oktober i hovedstaden er – med unntak av oktober i fjor – den sterkeste veksten i OBOS-prisene i oktober siden 2014.



De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 7,1 prosent. Så langt i år er oppgangen 7,0 prosent.

Historisk lavt nivå

Selv om aktiviteten har avtatt, er antallet boliger for salg ifølge Buraas i DNB Eiendom fremdeles lavt, og har vært det over lang tid, noe som igjen har bidratt til at liggetiden nå er på et historisk lavt nivå.

– Det som legges ut i markedet blir solgt, og i snitt tar det knapt en måned å selge en bolig, og enda raskere i pressområder. Det står i kontrast til at aktiviteten er lavere og at prisene har vært nedadgående, så vi kan trygt si at vi har et litt uvanlig boligmarked for tiden, sier han.

Buraas ser heller ikke noen direkte effekt av rentehevninger i boligmarkedet. Han mener det virker som om Norges Bank har guidet såpass tydelig på renteøkninger i forkant, så økningen ikke har kommet som noen overraskelse på boligkjøperne.

– Vi tror dette vil bidra til en myk landing i boligmarkedet, slik at vi unngår store korreksjoner eller bobletendenser fremover.

– Jokeren i år

Sjefen for Eie eiendomsmegling, Hedda K. Ulvness medler om fortsatt god oppdragsinngang og bra salgstakt for meglerkjedens kontorer.

– Likevel kan det synes som at volumet er noe ned sammenliknet med oktober i fjor. Det vil igjen styrke prisutviklingen og tale for at OBOS-tallene speiler markedet for øvrig, sier Ulvness, og fortsetter:

– I tillegg er gjennomsnittlig avvik pris, prisantydning, ifølge våre beregninger, noe høyere i år enn oktober i fjor.

Ulvnes mener den nye loven som trer i kraft 1. januar kan prege boligmarkedet frem mot nyttår.