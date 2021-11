Sjeføkonomen i DNB: – Det vil dempe kjøpekraften

– Det norske boligmarkedet har roet seg betraktelig ned, etter å ha vært rødglødende gjennom det første året med coronakrise. Nå har første renteheving kommet, og flere er i vente, sier sjeføkonmen i DNB Markets, Kjersti Haugland.

Norges Bank venter at styringsrenten jevnt og trutt skal heves opp til det samme nivået som før krisen, på 1,75 prosent.

– Det vil dempe kjøpekraften hos husholdningene, sier Haugland.

Opp 0,2 prosent

Mandag overrasket OBOS-tallene med prisoppgang, mens fokuset nå rettes mot tallene fra Eiendom Norge som legges frem onsdag.

Sjeføkonomen i DNB Markets venter at bruktboligprisene har steget med moderate 0,2 prosent fra september til oktober, justert for sesongvariasjoner.



– Med ytterligere renteoppgang fremover kan boligprisene flate ut.

Tilbake til normalen

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB, opplever at aktivitetsnivået hva gjelder situasjon rundt etterspørsel etter lån og finansieringsbevis er tilbake på et mer normalt nivå, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Den siste måneden har det vært lite endring i andelen av våre kunder som ønsker fastrentelån, til tross for at flere har kontaktet oss med spørsmål om dette.