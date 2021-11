Ekspertene om boligprisene

I dag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for oktober. Økonomene i Handelsbanken Capital Markets venter å se en moderat oppgang i sesongjusterte termer, og har lagt til grunn en vekst på 0,4 prosent over måneden.

«Dette er om lag i tråd med den veksten vi i snitt har sett siden vendepunktet tilbake i mars/april», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten.

Han mener boligmarkedet er inne i en fase med mer moderate utsikter for prisvekst.

«Rentekuttimpulsen fra i fjor er uttømt, noe som i seg selv bremser prisveksten relativt til fjoråret; jamfør det pågående fallet i årsvekstraten», skriver Hov.

Videre trekker seniorøkonomen frem de innstrammende effektene av Norges Banks gradvise renteøkninger.

«Men slik vi ser det vil dette balanseres av økt inntektsvekst for husholdningene, og i sum opprettholder vi et moderat positivt syn på prisutviklingen fremover», skriver Hov.

OBOS-prisene opp

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,3 prosent fra september til oktober.

– Prisøkningen er noe større enn forventet, kommenterte sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS, da tallene kom mandag.

En prisoppgang på 0,3 prosent i oktober i hovedstaden er – med unntak av oktober i fjor – den sterkeste veksten i OBOS-prisene i oktober siden 2014.



Hov i Handelsbanken peker på at det normale sesongmønsteret er at de nominelle boligprisene i Oslo går litt ned i oktober.

«I så måte harmonerer boligprisene fra OBOS med våre forventninger. Nemlig, at vi i dag kan se en økning i de sesongjusterte boligprisene, i hvert fall i Oslo», skriver seniorøkonomen.

Han føyer dog til at OBOS-tallene er volatile, og han derfor er varsom med å legge for stor vekt på denne statistikken alene.

Demper etterspørselen

I september steg boligprisene for landet under ett med 0,2 prosent, justert for sesongmessige variasjoner. Økonomene tror veksten i oktober var omtrent den samme.

Boligprisene falt da pandemien traff Norge i fjor, men utviklingen snudde raskt til en markert oppgang. I månedene fra mai i fjor til februar i år steg boligprisene med i gjennomsnitt 1,1 prosent per måned.

«Siden mars i år har imidlertid den gjennomsnittlige veksten vært 0,3 prosent i måneden», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Han mener det er en prisvekst som er mer i tråd med Norges Banks mål knyttet til den finansielle stabiliteten.

«Fortsatt er det et høyt prisnivå mange steder, og husholdningene har mye gjeld knyttet til boligkjøp. Lave renter gjør det fortsatt attraktivt for mange å lånefinansiere kjøp av bolig, men utsiktene til videre renteoppgang er med på å dempe etterspørselen», skriver Aamdal.