Boligprisene falt med 0,4 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4,25 millioner kroner i oktober 2021.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Oslo svakest

I 2020 hadde Oslo den sterkeste boligprisveksten i Norge. I 2021 ligger hovedstaden an til å få den svakeste prisveksten av de store byene i Norge.

– Den mer moderate utviklingen i Oslo må sees i sammenheng med at boligprisene her er svært høye. Gjennomsnittprisen for en bolig i Oslo er i oktober om lag 2 millioner høyere enn i både Trondheim, Bergen og Stavanger, sier Lauridsen.

Han mener prisnivået gjør at både utlånsforskriften og renteøkningene som kommer, vil få større effekt i Oslo enn i områder hvor prisene og gjeldsgraden er lavere.

Bodø sterkest

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Bodø m/Fauske og Trondheim med en oppgang på 1,1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 1,1 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 14,9 prosent etterfulgt av Trondheim og Tønsberg m/Færder med 10,3 og 10,2 prosent.

Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,8 prosent etterfulgt av Oslo med en 12 måneders vekst på 5,5 prosent.