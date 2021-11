– Boligtoppen kanskje nådd for denne gang

– Boligtoppen er kanskje nådd for denne gang. Det har vært kraftig prisvekst over lang tid, vi venter nå en stabil prisutvikling fremover, men hvor vi kan oppleve enkelte perioder som skiller seg ut hvor priser både kan stige og falle, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.

Sterkere utvikling

Boligprisene falt med 0,4 prosent i oktober, mens de korrigert for sesongvariasjoner steg med 0,2 prosent, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge.



Mindre trykk

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4,25 millioner kroner i oktober 2021.

Samlet sett er det nok ifølge Nordea-økonomen mindre trykk i markedet enn tidligere.

– Vi har flere kunder som ønsker finansieringsbevis for å kjøpe bolig til å bo i, altså primærbolig. Når det kommer til kjøp av sekundærbolig, kan det virke som om markedet har roet seg litt, sier Marjamaa.



Hun ser samtidig at det kommer inn færre henvendelser til kjøp av fritidsbolig.

– Det er som forventet etter en voldsomt høy etterspørsel over lang tid nå, sier Marjamaa.

Nordea-økonomen opplever nå at flere spør om fastrente, noe som er naturlig når rentenivået stiger.

– Likevel er det fortsatt et fåtall som ender opp med å binde renten, sier Marjamaa.