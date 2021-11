– Ved utgangen av pandemien og inngangen til en periode med stigende renter tror vi at den sterke boligprisveksten er historie, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boligprisene falt med 0,4 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4,25 millioner kroner i oktober 2021.

Oslo svakest

I 2020 hadde Oslo den sterkeste boligprisveksten i Norge. I 2021 ligger hovedstaden an til å få den svakeste prisveksten av de store byene i Norge.

Geving mener boligmarkedet er velfungerende, men at etterspørselen nærmer seg mer normale nivåer og husholdningenes låneopptak vil gradvis bli begrenset av høyere renter og utlånsregulering.

– Alt ligger nå til rette for en svakere prisvekst i årene som kommer. Dette er gode nyheter særlig for førstegangskjøpere som vil oppleve noe mindre konkurranse i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

