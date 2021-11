Da et småbruk med 2.177 kvadratmeter eiendomsmasse og 2.200 kvadratmeter tomt ble lagt ut for salg, sto 40 familier på trappen og ville inn og se.

Det gjorde at prisen steg fra 11 til 16,2 millioner kroner.

– Det var god stemning i helgen, sier eiendomsmegler Håkon Bjerke Thronæs i Privatmegleren Renommé.

– Fra store deler av Norge

Han forteller om ti familier som dukket opp fredag og 30 på visningen lørdag på en herskapelig, men i fordums prakt, gård i Søndeled, midt mellom Kragerø og Tvedestrand. I bil fra Oslo bruker man to og en halv time om man slipper kø.

– Det som er interessant er at de kom fra store deler av Norge, det var ikke en lokal familie som kjøpte, sier han.

– Det er bo og driveplikt på eiendommen, og uten det, hadde prisen blitt høyere, sier han.

Han forteller at familien som kjøpte, skal bo der og deres mål er å bli selvforsynte.

Hovedhus på 761 kvm.

Eiendommen, som går under navnet Søndeled Gård, har et digert hovedhus på 761 kvadratmeter i empirestil, to store driftsbygninger, galleri, selskapslokale, bryggerhus, stabbur, vedboder, garasjebygg og en fredet bestyrerbolig, samlet sett er arealet på disse på 2.177 kvadratmeter, skriver Agderposten, som omtalte salget.

FARGERIKT: Inngangspartiet i hovedhuset i empirestil gjør inntrykk. Foto: H5 Property

– Det trengs en del oppgradering på hele bygningsmassen, det ble ikke pusset opp i fjor, sier Thronæs.

– Var det et anslag i prospektet på hva en oppgradering til dagens standard vil koste?

– Nei, og det går fint an å bo i hovedhuset, men det har ikke vært bebodd siden 2019, sier han.

Da eiendommen ble solgt til Fossberg Kraft som eies av tidligere Astrup Fearnley-sjef Even Matre Ellingsen, Rune Skarveland og Trond Skarveland. Prisen var opprinnelig 42 millioner kroner, før den ble satt ned til 30 millioner. Kjøperne skaffet seg tre kraftverk, dypvannskai og et industriområde i tillegg til gården. I etterkant er gården skilt ut og og nå altså solgt for 16,2 millioner.

60.000 annonsevisninger

Det er fortsatt påmelding på fellesvisninger, så Thronæs visste at det var god interesse, og sammenholdt med 60.000 visninger av annonsen på Finn.no, er det ingen tvil om at småbruk er noe nordmenn drømmer om.

MÅ PUSSES OPP: Gården er ikke bebodd siden 2019, og hele bygningsmassen trenger oppgradering. Foto: H5 Property

– Annonser for småbruk er de mest sette på Finn.no. Det er en del drømmere som ikke har økonomi eller gjennomføringsevne til å kjøpe slike eiendommer, sier han.