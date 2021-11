Svensker kjøper 63 prosent av Solon Eiendom

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har inngått en avtale om å kjøpe 51,1 millioner aksjer i Solon Eiendom, tilsvarende 62,65 prosent av aksjene, ifølge en melding tirsdag morgen.

Transaksjonen beløper seg til 2,25 milliarder kroner og skal finansieres gjennom en emisjon av 17 millioner B-aksjer til en tegningskurs på 66 svenske kroner pr. aksje. Resten av beløpet på 1,1 milliarder svenske kroner er finansiert ved at SBB realiserer finansielle eiendeler.

Etter oppkjøpet vil SBB eie 68 millioner aksjer i Solon Eiendom, tilsvarende en eierandel på 83,36 prosent.

– Norge og Oslo er en prioritet for SBB, og vi styrker posisjonen vår kraftig gjennom oppkjøpet. Vi ser et stort potensial for fortsatt vekst av prosjektporteføljen, samt at vi nå legger til ytterligere implementeringsprosjekt til vår utviklingsportefølje som allerede i dag er den største i Europa, sier Ilija Batljan, adm. direktør og grunnlegger av SBB, i en børsmelding.

Det ventes en fullføring av transaksjonen 24. november 2021.

Solon Eiendom Boligutvikler som opererer i Oslo og Viken.

Adm. direktør er Andreas Martinussen.

De største aksjonæne er Runar Vatne, Simen Thorsen og Tore Aksel Voldberg.

Vatne, Thorsen, Landvik og Voldberg

Beslutningen om emisjonen vil bli vedtatt av styret i SBB i forbindelse med ferdigstillelse, som innebærer en utvanning for eksisterende aksjonærer på cirka 1,05 prosent. Den skal gjennomføres etter fullmakt fra den ordinære generalforsamlingen i 2021.

Emisjonen rettes mot Runar Vatne og selskaper eid direkte eller indirekte av Runar Vatne, Simen Thorsen, Øystein Landvik og Tore Aksel Voldberg.

Oppkjøpet vil utløse en plikt for SBB til å gi et pliktig tilbud. SBB vil fremsette et tilbud om å erverve alle aksjer som ikke eies av SBB innen fire ukers frist. Tilbudsprisen i det pliktige tilbudet vil være lik den høyeste prisen SBB har betalt for aksjer i Solon Eiendom i løpet av de siste seks månedene.