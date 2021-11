Selvaag Bolig-inntektene opp 37 prosent

Saken oppdateres

Aktiviteten hos boligbyggeren er høy og tidenes beste resultat er trukket opp av at selskapet hittil i år har solgt 13 prosent flere boliger enn året før. Igangsatt bygging er75 prosent høyere, og ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig 1.201 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 6,2 milliarder kroner. 76 prosent av boligene var solgt ved utgangen av kvartalet.

Lite coronapåvirket

- Selskapet har vært lite påvirket av pandemien og det er høy aktivitet. Salget hittil i år har vært godt til tross for at det var en roligere sommer, og byggingen har gått som planlagt. Det er god lønnsomhet i prosjektene, og vi har lykkes med å igangsette bygging av hele 424 boliger hittil i år. Det er bedre enn vi trodde ved inngangen til året, skriver adm. direktør Sverre Molvik i en børsmelding.

– Vi har en solid portefølje av prosjekter i vekstområder. Den sterke markedsposisjonen vår og høy aktivitet legger til rette for at selskapet vil vokse fremover. Ved utgangen av tredje kvartal hadde vi om lag 450 boliger i salg og vi har planlagt salgsstart for mer enn 500 boliger i fjerde kvartal og første kvartal neste år. Dersom boligetterspørselen holder seg på dagens nivå, betyr dette at produksjonsvolumet vil kunne øke i kommende kvartaler, fortsetter han.

Solgt for 3.097 mill.

I løpet av årets ni første måneder har Selvaag Bolig solgt boliger for 3.097 millioner kroner, en oppgang fra 3.058 millioner. Hovedmarkedene er områdene i og rundt

Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm.

Selvaag Bolig (Mill. kr) Pr. 3. kv.'21 Pr. 3.kv. 20 Driftsinntekter 1.848,9 1.350,7 Driftsresultat 438,8 320,6 Resultat før skatt 379 1.296 Årsresultat 286,5 1.279,6



SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30