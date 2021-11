Husbanken innrømmer for dårlig oppussingskontroll fra 2008 til 2017

Banken erkjenner at de i perioden ikke hadde rutiner for å kontrollere at boligene faktisk ble pusset opp, skriver E24.

Over 13 milliarder kroner i gunstige lån ble overført fra statens bank til private selskaper og andre boligaktører i tiårsperioden 2008-2017, ifølge lånetilsagn avisen har fått innsyn i.

Husbanken bekrefter at de ikke hadde sentralt fastsatte rutiner for å gjøre slik oppussingskontroll. Det var heller ikke fast praksis ved noen av regionskontorene, med unntak av kontoret i Midt-Norge. De understreker at stikkprøvekontroller ble gjennomført, og at Husbanken krevde ekstra dokumentasjon ved mistanke om svindel.

Husbankens kontrolldirektør Erik Sjøblom innrømmer at kontrollrutinene gjennom flere år var utilstrekkelige. I 2018 ble praksisen strammet inn.

– Husbankens rutine i slike saker i dag er at det skal gjennomføres befaring på byggeplass for å kontrollere at oppussing er gjennomført i tråd med tilsagnet før lån utbetales, sier Sjøblom til avisen.

Husbanken fastholder at deres praksis for å dokumentere selve bolighandelen har vært god hele veien, blant annet med krav om signerte kjøpekontrakter.