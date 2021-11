Salget av nye boliger i oktober 2021 var 19 prosent lavere enn oktober 2020, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Oktober-salget er det laveste siden foreningen begynte med statistikken i 2010. Salget og igangsettingen siste fire måneder, fra juli til og med oktober, har heller aldri vært lavere enn i år.

– De svake tallene er en direkte følge av den voldsomme prisveksten som har vært på byggevarer, sier foreningens direktør Per Jæger i en pressemelding.

Igangsettingen av nye boliger i oktober var 41 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Ber om mer til Husbanken

Boligprodusentene ber nå regjeringen og SV i sine budsjettforhandlinger om å øke Husbankens rammer med ytterligere 2 milliarder kroner for å stimulere boligbyggingen.

Salget hittil i år er likevel 11 prosent over salget i samme periode i 2020. Salget av eneboliger er 15 prosent over, småhus er 4 prosent over og leiligheter 12 prosent over samme periode i fjor.

På 12-månedersbasis er salget 14 prosent over 12-månedersperioden før, hvorav eneboliger og leiligheter er henholdsvis 21 og 18 prosent over. Småhus er så vidt under.

Fritidsboliger godt over

Igangsettingen hittil i år er 9 prosent over igangsettingen i samme periode i 2020. Eneboliger ligger 25 prosent over, småhus 14 prosent over og leiligheter 1 prosent under samme periode i fjor.

På 12-månedersbasis er igangsettingen 7 prosent over 12-månedersperioden før, hvorav eneboliger og småhus er henholdsvis 26 og 11 prosent over. Leiligheter er 3 prosent under.

For nye fritidsboliger peker pilene oppover.

Hittil i år ligger salget 36 prosent over samme periode i 2020, mens igangsettingen ligger 38 prosent over. På 12-månedersbasis er salget 48 prosent over 12-månedersperioden før.