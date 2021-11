Solon Eiendom har mer enn doblet omsetningen så langt i år

«Dette er nivået vi vil ligge på fremover før vi øker det», skriver adm. direktør i boligbyggeren Solon Eiendom, Andreas Martinussen, i en SMS til Finansavisen.

Han sitter i strategimøte med sin nye eier, SBB-sjef Iljan Batljan, når Finansavisen tar kontakt.

Det svenske børsnoterte selskapet har nylig kjøpte ut de fire hovedeierne – styreleder og gründer Simen Thorsen, hovedaksjonær Runar Vatne og investorene Tore Aksel Voldberg og Øystein Landvik. Det utgjorde 63 prosent av aksjene og kvartetten fikk 2,25 milliarder for aksjene. Etter salget har SBB 83 prosent av aksjene.

Onsdag leverte Solon Eiendom en av sine siste kvartalsrapporter som selvstendig, børsnotert selskap, og Martinussen kunne fortelle at salget har doblet seg fra året før på årsbasis. Mens tolvmånedersperioden frem til tredje kvartal 2020 hadde et salg på 1,95 milliarder kroner, hadde det økt til 4,61 milliarder nå.

« Høyere salg er et resultat av godt reguleringsarbeid som har gitt mange salgsklare prosjekter», skriver Martinussen.

Solon Eiendom Boligutvikler som opererer i Oslo og Viken.

Adm. direktør er Andreas Martinussen.

De største aksjonæne er Runar Vatne, Simen Thorsen og Tore Aksel Voldberg.

Totalt ble det overlevert 108 enheter, der 93 var fra datterselskaper. Solon inngikk samtidig salgskontrakter for 114 enheter til en salgsverdi av 712 millioner kroner.

For de neste fem kvartalene venter selskapet å ferdigstille 589 enheter, og det var ved utgangen av kvartalet inngått salgskontrakter for 86 prosent av enhetene.

Som et resultat av høy salgsaktivitet i tidligere kvartaler venter Solon at produksjonsvolumet vil øke. I tillegg har selskapet over 500 millioner i kontantbeholdning, som gjør at det er godt posisjonert for videre investeringer i tomtebanken, fremgår det av rapporten.

Les hele kvartalsrapporten her.