«Verdens rikeste hund» selger hus til 32 millioner dollar

For 21 år siden sprakk nyheten om at Madonna hadde solgt herskapshuset i Miami til verdens rikeste hund. Nå er huset igjen til salgs for 31,75 millioner dollar, ifølge Forbes. Selger skal være «verdens rikeste hund» Gunther VI.

Det vakte oppsikt da Gunthers bestefar, Gunther IV, kjøpte eiendommen av popdronningen for 7,5 millioner dollar tilbake i 2000. Huset 8.400 kvadratmeter har ni soverom og 8,5 bad. Madonna selv skal ha kjøpt huset for 3,2 millioner dollar i 1992.

På hundens instagramkonto er det lagt ut flere bilder av at han nyter livet på den flotte eiendommen.

Huset selges av The Assouline Team i meglerkjeden Compass Group.

Om noen eksentriske sjeler har testamentert store verdier til kjæledyrene sine, eksempelvis ryktes det at motekongen Karl Lagerfeld testamenterte bort store summer til katten Choupette, så er historien om Gunther VI bare et pr-stunt fra det italienske The Gunther Corporation som eier luksuseiendommer i blant annet Bahamas, Milano, Toscana og Firenze.

I tillegg til å hevde at en hund eier en prakteiendom på 51.000 kvadratmeter med strandlinje i Miami har konsernet invester i forlagsbransjen, ulike nattklubber, samt det italienske tredjedivisjonslaget Pontedera Football Club.

Ifølge historien det italienske selskapet har kokt sammen var det Gunther III som arvet penger etter den tyske hertuginnen Karlotta Liebenstein som siden har blitt arvet videre nedover i rekken. Gunther VI, som faktisk bekler rollen som konsernets maskot, sies å være god for en halv milliard dollar.