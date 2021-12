OBOS-prisene falt i november

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 1,7 prosent fra oktober til november, ifølge en melding fra OBOS.

Boligprisene pleier å falle utover høsten, men har holdt seg mer stabile enn ventet i høst.

– Et fall i OBOS-prisene i november er derfor ikke overraskende, men det ble sterkere enn vi trodde. Med én renteheving bak oss og flere i vente – i tillegg til høye strømpriser – kan flere ha vært villige til å akseptere en noe lavere pris enn de håpet på for å slippe usikkerheten med å sitte med boligen til over jul, sier sjeføkonom Sissel Monsvold

De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 5,3 prosent. Så langt i år er oppgangen 5,1 prosent.

På landsbasis gikk OBOS-prisene ned 1,4 prosent i november, mens de er 5,9 prosent opp de tolv siste månedene og opp 5,8 prosent hittil i år.