Boligprisene falt i november

Boligprisene falt 0,6 prosent i november. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Boligprisene er nå 6,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4,24 millioner kroner i november 2021.

Det viser tall Eiendom Norge publiserte fredag.

– Boligprisene i Norge sank i november, og med fallende priser gjennom andre halvår 2021 følger boligprisutviklingen nå normalt konjunkturforløp, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Prisene i Oslo falt 0,2 prosent, sammenlignet med en økning på 1,1 prosent i november i fjor.

TROR PÅ UTFLATING I 2022: NEF-leder Carl O. Geving. Foto: NTB

Senhøsten i boligmarkedet er preget av høyere omsetningsvolumer enn normalt, og samtidig er pristrenden svak og mer i tråd med forventningen for årstiden. Oslo, som dro av gårde med en svært sterk prisvekst fra medio 2020 til primo 2021, har nå korrigert ned til en 12 måneders vekst på 4,1 prosent fra hele 15,6 prosent i mars 2021.

– Dette indikerer at boligprisene vil flate ut i året som kommer, sier adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl O. Geving.

– Fremover forventer vi et velfungerende boligmarked. Den uavklarte coronasituasjonen kan føre til en lavere rentebane og bidra til å opprettholde den relativt sterke etterspørselen etter boliger, ifølge Geving.

– Omikron ikke en trussel

Den nylige smitteoppblomstringen av omikronvarianten av coronaviruset har skapt usikkerhet på børser og i markeder over hele verden.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror imidlertid ikke smitten er negativt for boligmarkedet.

IKKE BEKYMRET FOR NY SMITTE: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Foto: Iván Kverme

– Omikron er ikke en trussel for det norske boligmarkedet, snarere tvert i mot, sier han i en ny rapport.



Gonsholt Hov tror fortsatt på renteheving i desember, men skulle vi få en svakere renteutvikling på grunn av omikron, er det også grunn til å tro at boligprisveksten blir noe sterkere enn antatt så langt.

Rask omsetning

I november ble det solgt 8.508 boliger i Norge, noe som er 5,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 98.453 boliger i Norge, noe som er 2,9 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I november ble det lagt ut 7.569 boliger til salgs i Norge, noe som er 8,6 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 102.076 boliger for salg i Norge, noe som er 3,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i november 2021, noe som to dager mer enn i oktober. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 21 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand m/omegn med 51 dager.

– Det går svært raskt å selge en bolig i Norge nå, og vi må tilbake til 2016 for å finne like rask omløpshastighet i boligmarkedet, sier Lauridsen.

– Boligtoppen er kanskje nådd for denne gang. Det har vært kraftig prisvekst over lang tid, vi venter nå en stabil prisutvikling fremover, men hvor vi kan oppleve enkelte perioder som skiller seg ut hvor priser både kan stige og falle, sa Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge, da boligtallene for november ble presentert.