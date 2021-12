Solgte leiligheter for 217 millioner på én uke

Onsdag forrige uke gikk salgsstarten for de første 39 leilighetene i Verket Brygge 2, det neste byggetrinnet på Verket Brygge i Moss. Leilighetene har en prislapp fra 3,1 millioner kroner for den minste leiligheten på 45 kvadratmeter, til 19 millioner for toppleiligheten på 163 kvadratmeter.

Höegh Eiendom solgte leiligheter for 217 millioner kroner den første uken, og 33 av de 39 leilighetene har nå blitt revet vekk.

–Helt vilt

– Det har vært helt vilt, sier Eva Kristin Talberg, Höegh Eiendoms markedsansvarlig for Verket i Moss, i en melding.

Rundt 300 mennesker møtte opp til salgsstart på Verket Scene, der Höegh Eiendom og interiørdesigner Halvor Bakke var til stede for å svare på eventuelle spørsmål. Bakke har innredet 33 av de totalt 71 leilighetene i prosjektet.

Rekordpriser

– Mange av leilighetene har en utsalgspris som setter rekord i området, så at vi skulle få inn så mange budskjemaer allerede i løpet av de første dagene var virkelig over all forventning, sier Talberg.

Höegh Eiendom er nå i ferd med å klargjøre det siste bygget, bygg C, for salg. Bygget består av prosjektets 32 siste leiligheter.