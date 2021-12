Tall lagt frem av SSB mandag morgen viser at byggekostnadene for boliger fortsetter å stige. Oppgangen fra oktober til november var 0,9 prosent, mens den på årsbasis var 14,6 prosent.

12-månedersveksten steg dermed for niende måned på rad, og er for tredje måned på rad den høyeste registrert noensinne etter tidligere rekorder på 13,5 prosent i oktober og 13,0 prosent i september.

Gjeldende rekord før september-noteringen var en 12-månedersvekst på 12,8 prosent i mars 1987.

Trelast 28 prosent dyrere

Hovedsynderen er den ekstreme prisøkningen på trelast, og materialkostnadene steg hele 28 prosent fra november i fjor. Men arbeidskraftskostnadene tar seg også opp, og steg 1,8 prosent på månedsbasis og 4,5 prosent på årsbasis.

For eneboliger, som i praksis ofte bygges i tre, er byggekostnadene opp 17,8 prosent det siste året, drevet av materialkostnadene som steg hele 35,8 prosent.

Fra oktober til november var oppgangen i byggekostnader for eneboliger opp 0,5 prosent, og 0,2 prosent for materialer.

– Stramt arbeidsmarked

Den seneste prisutviklingen i byggekostnader får Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) til å reagere.

– Oppgangen i byggekostnader er dramatisk, og gir press på boligprisene. Eventuelt utsettes nye prosjekter, sier adm. direktør Bård Folke Fredriksen i en pressemelding, og viser også til materialkostnadene som den store driveren.

– En periode steg trelastprisene på grunn av problemer med barkebiller i Nord-Amerika, men det er nå tydelig at også flaskehalser i forbindelse med pandemien har skapt ytterligere kostnadspress for boligbyggerne, fortsetter han.

Tilbakemeldingene NBBL får fra boligbyggelagene er at flere opplever økte materialkostnader og et stramt arbeidsmarked som kapasitetsbegrensninger.

– Regningen havner til syvende og sist hos boligkjøperne via økte boligpriser, sier Fredriksen.

– Kommuner kan gjøre en forskjell

NBBL mener at det i en tid med økt press på byggekostnadene blir ekstra viktig at kommunene og boligbyggerne samarbeider for å sikre stabil byggeaktivitet.

– Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren for økt boligbygging og kan gjøre en forskjell ved klargjøring av flere byggeklare tomter, raskere saksbehandling og forutsigbarhet i saksbehandlingen. Dette vil øke boligtilbudet, og virke som en motvekt mot økt prispress på både nye og brukte boliger, fortsetter NBBL-direktøren.

For boligblokker er økningen i byggekostnadene mindre dramatisk, med 0,7 prosent fra oktober til november og 8,5 prosent på årsbasis.

Materialkostnadene steg 1,3 prosent på månedsbasis og 16 prosent fra november i fjor.