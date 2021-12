Salget av nye boliger i november 2021 var 20 prosent lavere enn november 2020, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

– Salget og igangsettingen de siste fem månedene, fra juli til og med november, har ikke vært lavere enn i 2021, sier foreningens direktør Per Jæger i en pressemelding.

Boligprodusentene har siden 2010 registrert månedlig salg og igangsetting av nye boliger.

Etter 11 måneder av året unnagjort er salget fortsatt 8 prosent over salget i samme periode i fjor. Eneboliger og leiligheter ligger henholdsvis 12 og 9 prosent over, småhus 1 prosent under fjoråret.

De siste 12 månedene er salget 10 prosent over 12-månedersperioden før. Eneboliger er 20 prosent over, leiligheter 13 prosent over, mens salget av småhus er 7 prosent under forrige 12-månedersperiode.

Igangsetting opp

Igangsettingen av nye boliger var i november 28 prosent over samme måned i 2020. Hittil i år er igangsettingen 10 prosent over de 11 tilsvarende månedene i fjor. Eneboliger drar mest opp med 25 prosent høyere igangsetting, mot 10 og 3 prosent oppgang for henholdsvis småhus og leiligheter.

Over 12 måneder er samlet igangsetting 11 prosent over 12-månedersperioden før. Eneboliger ligger 28 prosent over, småhus 11 prosent over og leiligheter 4 prosent under.

Fart på fjellet

For nye fritidsboliger ligger salget hittil i år 28 prosent over de 11 første månedene av 2020. I samme periode er igangsettingen opp 39 prosent.

På 12 måneders basis er salget av nye fritidsboliger 36 prosent over 12-månedersperioden før, og igangsettingen 38 prosent over.