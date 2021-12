Stavanger: Oppgang på 6 prosent

– Høyere rente rammer Oslo hardere enn andre byer på grunn av høye priser og gjeldsnivå. Dessuten er det både tegn til endret boligetterspørsel under pandemien og markant lavere folkevekst i Oslo. Det er samlet sett stor byggeaktivitet i Oslo og Viken, og boligmarkedene her må sees i sammenheng. Mange som ville kjøpt i Oslo, hvis de hadde hatt muligheten, kjøper nå i kommunene rundt. Derfor venter vi at boligprisene vil stige mindre i Oslo enn de andre byene, sier Lauridsen.

Tilbud og boligproduksjon

Eiendom Norge utdyper hvorfor de mener at andre byer enn Oslo vil lede an neste år.

Bergen:

– Ved inngangen til 2022 er tilbudssiden i Bergen lavere enn de foregående årene. På samme tid er boligproduksjonen på vei ned, mens folkeveksten har tatt seg noe opp igjen etter flere svake år. Dette i kombinasjon tror vi bidrar til en god økning i boligprisene i Bergen i 2022, sier Lauridsen.

Trondheim:

– Trondheim har hatt sterk vekst i boligprisene i 2021. Nå er boligproduksjonen i Trondheim nedadgående etter høye nivåer gjennom flere år, samtidig som folke- og husholdningsveksten har sunket og stabilisert seg. Ved utgangen av 2021 er tilbudssiden i Trondheim på et lavt nivå. Dette gjør at vi venter en svakere oppgang i boligprisene her i 2022 enn i 2021.

Stavanger:

- Lave renter og økt aktivitet i olje og gass-sektoren har gjort at boligmarkedet i Stavanger er tilbake etter en svært svak utvikling fra 2013 til 2019. Til tross for den svake utviklingen og lav befolkningsvekst i disse årene har boligproduksjonen i Stavanger vært høy. Utbudet av bruktboliger har gått markant ned gjennom året. Dette gjør at vi tror på fortsatt oppgang i prisene i 2022 etter den positive utvikling i 2021, avslutter Lauridsen.