Boligsalget i USA ligger an til å øke med 7,1 prosent i år, men det er ventet at salgene vil avta i løpet av de to neste årene. Nedgangen er ventet å komme av et begrenset tilbud, samtidig som at boliglånsrentene og -prisene vil stige og dempe boligmarkedet, sier Fannie Mae.

Fannie Mae har tidligere spådd en boligsalgsvekst på 5,3 prosent for 2021, men har sett en sterk økning i boligkjøp og -salg mot slutten av året. Likevel viser prognosene til utlåneren at boligsalget vil falle med 1,4 prosent til neste år og 3,8 prosent i 2023.



«Forventningen om at boliglånsrentene vil fortsette å bevege seg oppover, med et gjennomsnitt på 3,2 prosent i 2022, kombinert med ytterligere boligprisstigning, vil sannsynligvis legge begrensninger på boligsalg i det nye året,» heter det i en uttalelse fra Fannie Mae.

Den amerikanske utlåneren la til at grep fra Fed for å stramme inn pengepolitikken for å bekjempe inflasjon vil sammen med et begrenset tilbud og voksende priser dempe salgsaktiviteten i boligmarkedet.