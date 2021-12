Betonmast skal bygge leiligheter for over 300 millioner kroner

-

Betonmast, et datterselskap i AF Gruppen, har signert kontrakt med Selvaag Bolig og Relog om bygging av 123 leiligheter på prosjektet Ringve Pluss på Lade i Trondheim.

Ringve Pluss består av tre byggetrinn. Byggetrinn 1 omfatter bygging av et garasjeanlegg og 91 leiligheter fordelt på to boligblokker og et kontorbygg som konverteres til 32 leiligheter. Kontraktsprisen på byggetrinn 1 er 310 millioner kroner, eks. mva.

Byggetrinn 2 og 3 er opsjoner til en samlet verdi på 50 millioner kroner, eks. mva., som omfatter henholdsvis 32 leiligheter i en boligblokk og ni rekkehus.

Prosjektet utvikles med Selvaags Pluss-konsept, med blant annet betjent fellesareal, gjesteleiligheter, trimrom, selskapslokale og tilbud om ulike tjenester.

Byggestart er medio 2022, og prosjektet ferdigstilles i siste halvdel av 2024.