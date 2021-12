Kenneth Copeland, en kjent TV-prest som grunnla Eagle Mountain International Church, bygde en lukusvilla i Fort Worth i Texas tilbake i 1999.

Villaen har en verdi på 7 millioner dollar – 62 millioner kroner – og pastoren unngår å betale hele 1,3 millioner kroner i skatt i året gjennom et smutthull.

Copeland har en formue på rundt 750 millioner dollar – 6,6 milliarder kroner – og eier flere store eiendommer, samt flere privatfly, ifølge Houston Chronicle. Privatflyene står på en flyplass bare noen hundre meter fra villaen som er oppkalt etter Copeland selv.

Kenneth Copelands villa Skjermbilde: Google Maps

Retten på sin side

Ifølge loven i Texas kan en prestebolig få 100 prosent unntakelse fra eiendomsskatt.

Lokale myndigheter sier at Copeland har retten på sin side når han hevder at luksusvillaen er en prestebolig, men at loven ikke var tiltenkt å dekke så rike religiøse figurer som det Copeland er.

– Det ser definitivt rart ut sammenlignet med andre presteboliger vi har her, sier Jeff Law, Tarrant Countys takstmann, til the Chronicle.



– Men ut fra det jeg kan se av loven kvalifiserer det til en prestebolig på lik linje med det lille huset ved siden av kirken.

– Gud ba meg

Kenneth Copeland engasjert. Foto: Wikimedia Commons

Under en seremoni i 2015 sa Copeland at «det var Gud som ba meg om å gjøre det» 1.672 kvadratmeter stre huset til sin kone Gloria.

– Det er en del av deres velstand, sier Copeland.

For å kvalifisere til unntakelsen fra skatten må eiendommen maks være på fire mål. Eiendommen til Copeland kvalifiserer så vidt til dette – eiendommen huset står på er nemlig under fire mål.

Til gjengeld har imidlertid Copeland også kjøpt eiendommene rundt og nå eier han totalt 97 mål med eiendom mot innsjøen.

Eiendommen er verdsatt til 125.000 dollar – 1,1 millioner kroner – og koster 26.000 kroner i året å skatte. Skulle han skattet på husets verdi ville det kostet ham 1,3 millioner kroner hvert år.

Kritikk

Copeland er stolt av rikdommen sin, men har vært offer for mye kritikk for måten han forvalter den.

– Loven var aldri ment for å gjøre det enklere for millionærer. Du gjør loven til latter, sier Pete Evans, president i Trinity Foundation, en nonprofit-organisasjon som streber etter gjennomsiktighet i religiøse organisasjoner.



Lawrence Swicegood, en talsperson for Copelands kirke, sier til the Chronicle at kirkesamfunnet «alltid følger bibelske retningslinjer. Kirken følger også føderale og lokale lover og regler».

Copelands villa ble i 2020 verdsatt til 10,8 millioner dollar av lokale myndigheter, men kirken protesterte og fikk verdien satt ned til 7 millioner dollar igjen i 2021.