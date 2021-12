Lover en sunnere vekst for boligmarkedet i Kina

Løftet kommer etter et år der Kinas boligmarked har opplevd stor usikkerhet. Tidligere i år ble det kjent at landets nest største boligutbygger, Evergrande, befant seg i en gjeldskrise, noe om skapte turbulens i verdens finansmarkeder.

Nå har imidlertid den kinesiske sentralbanken sagt at de vil prioritere rettighetene til boligkjøpere og i større grad tilfredstille innbyggernes boligbehov, skriver CNBC. Dette ble kjent etter sentralbankens fjerdekvartalsmøte.

Under den årlige arbeidskonferansen, som ble avholdt i begynnelsen av desember, uttalte også sentralbanken at de vil prioritere økonomisk stabilitet. Samtidig anerkjente de at landets økonomi preges av den globale pandemien, samt klimaproblemer og utslipp.

Svakere vekstestimater

Etter kvartalsmøte har flere analytikere pekt på at sentralbanken ser svakere vekstestimater for økonomien.

– Sentralbanken har blitt mer forsiktig i sine vekstestimater. De indikerer en intensjon om å bruke målrettet pengepolitikk for å støtte realøkonomien på en mer proaktiv måte, samtidig som de virket mer forsiktig i sine estimater for boligmarkedet, skiver analytikere i Goldman Sachs til Reuters.

Videre forventer analytikerne at sentralbanken vil bidra til å bedre likviditeten i boligmarkedet for å støtte videre vekst.

Fleksibilitet

Sentralbanken uttalte også at de vil fortsette med en fleksibel og passende pengepolitikk. De vil også ha et økt fokus på å styrke realøkonomien, spesielt rettet mot mindre selskaper.

Videre gjentok sentralbanken at de vil utdype reformene for valutamarkedet, og øke fleksibiliteten for kursendring i den kinesiske valutaen Yuan. Til slutt avsluttet de møte med at de vil fortsette å bidra til en mer risikonøytral holdning for selskaper og finansielle institusjoner.