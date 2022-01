Kan sette prisrekord i USA – vil ha 2,6 mrd. for megaluksus

Eiendommen er kalt The One og har en prislapp på elleville 295 millioner dollar. Du leste riktig. Dollar. Det tilsvarer svimlende 2,6 milliarder kroner og gjør at villaen kan bli det dyreste hjemmet noensinne solgt i USA.

Huset har offisielt blitt lagt ut til salgs, men en auksjon vil bli holdt senere i februar, ifølge eiendomsmeglerne Aaron Kirman fra Compass og Branden og Rayni Williams i The Beverly Hills Estates.

Eiendommen og boligen er enorm. Foto: The Society Group

Enorm luksus

– I 2021 tok digitale eiendeler som NFT-er overskriftene. 2022 tar oss tilbake til den fysiske verden med The One – en eiendom som mangler sidestykke hva gjelder størrelse, trygghet og triumferende design, sier Kirman i en pressemelding.

Huset er på hele 9,754 kvadratmeter og ble bygget for nær 10 år siden. Hele eiendommen er på 15,3 mål og har fem basseng, privat nattklubb, skjønnhetssalong, spa, takterrasse på 930 kvadratmeter og hjemmekino med plass til 50 personer, ifølge eiendomsmeglerne.



Huset har også egen bowlingbane med fire baner, en golf-green, tennisbane, vinkjeller med 10.000 flasker, garasje med plass til mer enn 30 biler og et eget gjestehus med tre soverom.

Utendørs lounge med gigantisk TV. <strong>Foto: The Society Group</strong> (1 / 2) Utendørs lounge med gigantisk TV. Foto: The Society Group

Rekordmulighet

Luksusboligen var i sin tid verdsatt til 500 millioner dollar – 4,4 milliarder kroner. Dersom den ikke blir solgt på det åpne markedet innen februar, blir den lagt ut for auksjon mellom 7.-10. februar og solgt til høyeste budgiver.

Den nåværede rekorden for tidenes dyreste bolig sto Ken Griffin, milliardær og hedgefondforvalter, for. Han kjøpte en penthouseleilighet i New York City for 238 millioner dollar – 2,1 milliarder kroner – tilbake i 2019.