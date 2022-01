Beste fjerde kvartal noensinne for Selvaag

Selvaag Bolig solgte 306 boliger for 1.401 millioner kroner og igangsatte bygging av 535 boliger i fjerde kvartal, opplyses det i en børsmelding.

I løpet av 2021 solgte Selvaag Bolig 907 boliger for 4.506 millioner kroner. Nettosalget endte på 820 boliger til 4.026 millioner kroner.

Det ble igangsatt bygging av 880 boliger, ferdigstilt 867 boliger og overlevert 894 boliger til kjøper i 2021.

– Det har vært et svært godt år for selskapet. Salget har vært jevnt og godt gjennom hele året og ble toppet av en fantastisk avslutning. Det er med god margin det beste salget vi har hatt i fjerde kvartal, og det samlede salget for året er det nest beste i selskapets historie, sier adm. direktør Sverre Molvik.

Betydelig økning

Salget bidro til at Selvaag Bolig igangsatte bygging av nesten like mange boliger i fjerde kvartal i 2021 som i løpet av hele 2020. Antall boliger i produksjon har dermed økt betydelig.

Pr 31. desember hadde Selvaag Bolig 1.323 boliger under bygging, en oppgang fra 1.201 ved utgangen av forrige kvartal.

– De gode salgstallene henger sammen med at vi har svært attraktive prosjekter på de rette stedene og godt planlagte boliger med relativt lave enhetspriser. Vi opplever også stor interesse for våre Pluss-boliger som har fellesarealer og tjenester. Dersom markedet holder seg på et tilfredsstillende nivå, vil vi fortsette å øke antall boliger i produksjon fremover. Vi har flere spennende prosjekter som skal salgsstartes i 2022, blant annet i Oslo og i Stockholm, sier Molvik.