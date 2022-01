Onsdag denne uken legger Eiendom Norge frem sin boligprisstatistikk for desember, og dermed også fasiten for 2021.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets ser for seg en sesongjustert månedsvekst på 0,2 prosent og en prisvekst for fjoråret på i overkant av 9 prosent – regnet som årsgjennomsnitt mot året før.

Lønnsvekst demmer opp?

12-månedersveksten i boligprisene har avtatt klart siden den toppet ut på 12,5 prosent i mars, og var nede i 6,6 prosent i november. Handelsbankens prognoser peker mot et videre fall til 5,9 prosent ved utgangen av 2021.

Gonsholt Hov tror den fallende trenden fortsetter, ihvertfall frem til og med mars. For 2022 ser han for seg rundt 2,5 prosent boligprisvekst (som årsgjennomsnitt).

«Her legger vi særlig vekt på det faktum at styringsrenten er ytterligere på vei opp. Vi venter til sammen tre renteøkninger i 2022, men ser ikke bort ifra at det blir fire – noe som vil ha en klart prisdempende effekt. Men samtidig er også lønnsveksten mer på vei opp, noe som vil demme opp for renteøkningene fra Norges Bank», skriver han i mandagens morgenrapport.

Tror ikke et prisfall vil så tvil

Sjeføkonomen karakteriserer 2,5 prosent-estimatet som et «midtpunkt» som prøver å ta hensyn til risikofaktorer både på opp- og nedsiden.

«På den ene siden ser vi en risiko for at boligprisene kan reagere sterkere på renteøkningene fra Norges Bank enn hva vi har lagt til grunn. Men bare for å ha nevnt det: et eventuelt moderat boligprisfall vil neppe få Norges Bank til å revurdere sine renteplaner», skriver han videre.

«Hva gjelder et potensielt oppsidescenario for boligmarkedet, ser vi ikke bort ifra at lønnsveksten stiger mer enn hva vi har lagt til grunn. Men det kan igjen gjøre at renten øker enda noe raskere», fortsetter Gonsholt Hov.