Venter boligprisvekst i desember

Handelsbanken Capital Markets anslår at de sesongjusterte prisene vil vise en vekst på 0,2 prosent.

«Dermed ligger det an til at boligprisene har steget med vel ni prosent gjennom 2021, regnet som årsgjennomsnitt mot foregående år. Tolvmånedersveksten har imidlertid avtatt klart gjennom det siste året», skriver meglerhuset, som tror at tolvmånedersveksten avtar ytterligere i løpet av de neste månedene, i hvert fall fram til og med mars.

«Dette fordi månedsveksten var svært frisk frem til og med denne måneden i fjor, noe som neppe blir gjentatt denne gangen. Ergo vil årsveksten falle videre», skriver Handelsbanken, som venter en boligprisvekst på rundt 2,5 prosent for 2022, regnet som årsgjennomsnitt.

Mandag viste statistikk fra OBOS at prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt med 0,8 prosent fra november til desember.

– Dette er som ventet, boligprisene pleier å falle i desember, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en kommentar. Hun understreker at de månedlige svingningene må tolkes med varsomhet, dette gjelder spesielt desembertallene som er basert på færre observasjoner enn de øvrige månedene.

På landsbasis falt OBOS-prisene med 2,1 prosent i desember, mens de er opp 3,6 prosent de tolv siste månedene.