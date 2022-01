DNB Eiendom forventer ny rekord i boligmarkedet

Onsdag presenterer Eiendom Norge nye tall som viser utviklingen i det norske boligmarkedet. DNB Eiendom tror antall omsetninger vil overstige 100.000 i 2021, noe som vil være «all time high» for salg av boliger i Norge i et enkeltår.

Ifølge Terje Buraas, adm. direktør i DNB Eiendom, var antall omsetninger i desember cirka 30 prosent høyere enn hva som er vanlig i et normalår, og rundt 5-6 prosent høyere enn i desember 2020, som var et rekordår.

– Aldri tidligere har så mange nordmenn vært på flyttefot som i fjor. Vi har blitt en nasjon av bolignomader, sier Buraas i en melding.

Rekordsterk avslutning på 2021

Normalt synker de nominelle boligprisene i desember, ofte rundt ett prosentpoeng. Slik gikk det ikke i fjor.

– I 2019, som var siste «normalår», sank boligprisene med 0,8 prosent på landsbasis. Våre egne tall for desember viser at de nominelle prisene utviklet seg helt flatt. Det forteller med all tydelighet at vi fikk en rekordsterk avslutning på et usedvanlig sterkt boligår, sier Buraas.

I likhet med i høst ble boligene solgt raskt også i desember. Ifølge DNB Eiendom tok det i snitt 21 dager å selge bolig i Oslo i november, mens landssnittet var helt nede i 35 dager. Buraas understreker at utbudet av boliger fortsatt lavt i starten av januar.

Få boliger til salgs

– Det er veldig få boliger ute akkurat nå, men jeg tror det vil ta seg opp utover i måneden. En del boliger som ikke ble solgt i desember er midlertidig tatt av markedet som følge av endringene i avhendingsloven. De vil relanseres med oppdatert takstrapport fortløpende. Samtidig er det flere som er klare til å selge så fort de har fått kjøpt seg ny bolig, sier Buraas.

DNB forventer at boligåret 2021 endte med en moderat oppgang på 0,2 prosent fra november til desember, justert for sesongvariasjoner.