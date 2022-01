En prisoppgang på 5,2 prosent ble fasiten for 2021, og gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3.956.450 kroner ved utgangen av fjoråret, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene i Oslo steg med 0,1 prosent i desember, og i hele 2021 var oppgangen på 2,2 prosent.

I forkant av boligtallene som ble presentert onsdag var spådommene alt fra 0 prosent til ett prosents nominelt prisfall. Antall boligsalg oversteg 100.000 allerede i midten av desember.

– Boligprisene i Norge sank i desember som normalt for måneden. Antall solgte boliger derimot er alt annet enn normalt. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av en desember-måned som i 2021, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2021, opp fra 35 dager i november, som er den raskeste omløpshastigheten siden 2014.



– Med de mange salgene i desember fikk vi for første gang i boligprisstatistikkens historie over 100.000 solgte bruktboliger gjennom et år. Nesten halvparten av veksten i antall transaksjoner er kommet i Agder og Rogaland. Denne regionen har i 2021 fått et løft i boligpriser og omsetning etter nesten et tiår med svak utvikling, sier Lauridsen.

Store variasjoner

Selv om veksten endte på 5,2 prosent for hele Norge er det store variasjoner.

– Blant de største byene hadde Kristiansand den største veksten gjennom året på 9 prosent. Oslo skiller seg ut i motsatt ende med en svak vekst gjennom året på 2,2 prosent. Dette innebærer at hovedstaden har hatt realprisnedgang i 2021, sier Lauridsen.

Sterkest utvikling i 2021 fikk Bodø med Fauske med en oppgang på 13,3 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9 prosent og Trondheim med 8,7 prosent.



Oslo hadde den svakeste utviklingen i 2021 med en oppgang på 2,2 prosent etterfulgt av Ålesund og omegn på 3,7 prosent.

I forkant av 2021 spurte Finansavisen 18 økonomer og bransjefolk hva de trodde om boligprisene i Norge. Det ble tippet alt fra 2,5 prosent til 8,5 prosents prisvekst. I år er ekspertene like uenige om prisutviklingen og spår alt fra 1 til 8 prosents prisvekst.

OBOS-prisene for 2021 som ble kjent mandag, endte på 4,3 prosent de seneste 12 månedene etter et prisfall på 0,8 prosent i desember. På landsbasis gikk OBOS-prisene ned med hele 2,1 prosent og endte på 3,6 prosent i 2021.