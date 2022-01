Ovenfra kan det se ut som en gigantisk grønn oase som slynger seg langs den flate toppen av en ås, men denne 120 mål store Beverly Hills-tomten ble nettopp solgt for 65 millioner dollar – 570 millioner kroner – ifølge Forbes.

Identiteten til den nye eieren er ikke kjent.

– Utfordringene med å selge denne eiendommen starter med den ekstremt begrensede antall mennesker som kan kjøpe det. Det er bare en håndfull mennesker på jorden som har råd, sier Zach Goldsmith fra Hilton & Hyland.

Sentrumsnært

Utviklingsområdet ligger bare få minutter unna Beverly Hills Hotel og Rodeo Drive i sentrum av Los Angeles.

En privat innkjørsel på 1,5 kilometer snirkler seg forbi fire flate tomter, og når til slutt en fire mål stor eiendom. Alle tomtene har panoramautsikt over byen, havet, fjellet eller canyonen.

Enorme muligheter

En arkitekts visjon beskrev et futuristisk herskapshus med runde former dekket av buede vegger av glass og toppet av takhager.

Muligheter for utvikling inkluderer en bakketopp med de fire tomtene som brukes til flere gjestehus, et treningssenter og velværespa, et underholdningskompleks, en vingård eller ridefasiliteter.

Tech-guru Paul Allen kjøpte eiendommen i 1997 for 20 millioner dollar og rev det opprinnelige huset noen år senere.