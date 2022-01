Egen bolig har aldri vært dyrere

Hvert halvår lanserer Eiendom Norge sykepleierindeksen, som er utarbeidet av Eiendomsverdi. Indeksen måler tilgangen til boligmarkedet i ulike deler av landet for vanlige lønnsmottagere.

Indeksen for 2021 viser en tilgang på 1,7 prosent av boligene i Oslo, som er den laveste andelen for de største byene. Til sammenligning var tilgangen på 13,5 prosent i Tromsø, 24 prosent i Trondheim, 27,1 prosent i Bergen og 47,7 prosent i Kristiansand, ifølge en melding fra Eiendom Norge.

– Utviklingen i indeksen viser at muligheten for å bli boligeier for vanlige lønnsmottakere i Norge er blitt ytterligere redusert i 2021. Boliger tilgjengelig for sykepleieren går ned i alle byer i Norge med unntak av Ålesund. I byer som Bodø og Tromsø er boligmarkedet blitt betydelig mindre tilgjengelig i løpet av året, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi.

– Andelen boliger en sykepleier har mulighet til å kjøpe synker i takt med at boligprisene har økt ytterligere gjennom 2021. Egen eiet bolig har aldri vært dyrere i Norge, sier han.

Det er regnet inn en gjennomsnittslønn for en sykepleier i 2020 på 584.280 kroner, og en justering fra lønnsoppgjøret i april i fjor på 2,7 prosent, så lønnen endte på 600.056 kroner. Fem ganger inntekt fratrukket studielån på 200.000 gir dermed en betjeningsevne og maksimalt lånebeløp på 2,8 millioner kroner, som er grunnlaget for beregningen.

Sykepleierindeksen Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave.

Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt.

Indeksen er utarbeidet for noen utvalgte byer i Norge over tid.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.

Problematisk høye priser

Sykepleierindeksen viser også at det bare er i det sentrale Østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser og at reguleringene gjennom utlånforskriften er en reell begrensning for mange lønnsmottagere.

– Bare 1 til 3 prosent av boligene på det sentrale Østlandet var det mulig for en sykepleier å kjøpe i 2021, sier Francke Lund.



Fra 2011 til 2020 har indeksen ligget i overkant av 30 prosent, men i første halvår 2021 falt den til 27 prosent. Det kommer av at boligprisene har økt mer enn boligbudsjettet, ifølge Eiendomsverdi.

– Pandemien har endret boligetterspørselen og arbeidsmarkedet i Norge noe. Mange har fått en mer fleksibel arbeidssituasjon, men dette gjelder ikke sykepleiere, samt en rekke mer tradisjonelle yrker, legger han til.