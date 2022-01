Salget av nye boliger i desember 2021 var 23 prosent lavere enn desember 2020, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

I hele 2021 ble det solgt 26.226 enheter, 2 prosent flere enn i 2020. Salget av eneboliger økte 3 prosent, småhus falt 10 prosent og leiligheter økte 7 prosent.

– I første halvår av 2021 var aktiviteten for salg og igangsetting av nye boliger god, mens salget og igangsettingen av nye boliger i andre halvår har vært nedadgående og lav, sier adm. direktør Per Jæger.

Igangsettingen av nye boliger var i desember 2 prosent under samme måned i 2020.

Høyt tempo i Akershus

I hele 2021 ble 25.425 enheter igangsatt, 7 prosent flere enn i året før. Fordelt på boligtyper var igangsettingen 18 prosent over 2020-nivået for eneboliger, mens den for småhus og leiligheter var henholdsvis 7 prosent under og 9 prosent over.

De geografiske områdene med høyest igangsetting i 2021 var Akershus med 5.884 boliger, noe som var 42 prosent flere enn i året før. Nærmest kom Trøndelag med 3.035 boliger og Oslo med 2.728 boliger, henholdsvis bittelitt ned og opp fra 2020.

Salget av nye fritidsboliger i 2021 landet på 7.205 enheter, 17 prosent over salget i 2020. 5.631 nye fritidsboliger ble igangsatt i fjor, 35 prosent over igangsettingen i 2020.