OBOS-prisene opp i januar

Prisene for brukte OBOS-boliger steg 6,9 prosent fra desember til januar.

– Boligprisene pleier å stige i januar, men dette var overraskende mye, sier sjeføkonom i OBOS, Sissel Monsvold.

I perioden 2004-2021 har OBOS-prisene i snitt steget 3,5 prosent i januar. De tolv siste månedene er prisene både i Oslo og på landsbasis opp 6,7 prosent.

– Det er bekymringsfullt med så sterk prisvekst som vi fikk i januar, særlig for de som skal inn i boligmarkedet for første gang. Samtidig må de månedlige svingningene, og særlig slike store prishopp, tolkes med varsomhet, sier Monsvold, og påpeker at OBOS-prisene også steg mye i januar og februar i fjor, men at det deretter var stillstand eller fallende priser store deler av fjoråret.

Lav omsetning

Ifølge meldingen må man tilbake til 2016 for å finne færre omsatte boliger i Oslo i januar. Sammenlignet med snittet i perioden fra 2016 til 2021 var nedgangen på 18 prosent.

– Tilbudet av boliger i hovedstaden er for lavt, dermed drives prisene opp. Vi ser at det er stor interesse for å kjøpe leilighet i nye boligprosjekter om dagen, noe av grunnen til dette kan være at det er såpass få brukte boliger ute i markedet, sier Monsvold.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var i Oslo på 77.503 kroner i januar. På landsbasis var snittprisen på 66.313 kroner.

Sjeføkonomen tror prisveksten vil dempe seg utover året, særlig når renteøkningene kommer, og tror man samlet vil få en prisvekst på rundt tre prosent i år.

– Sannsynligheten for en fjerde renteheving øker nå som samfunnet i går mot full gjenåpning. Lav ledighet, økt inflasjon og raskere oppgang i internasjonale renter kan gi flere rentehopp enn tidligere varslet, sier hun.