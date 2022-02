Warholm har kjøpt bolig til 27 mill.

Idrettsstjerne Karsten Warholm har kjøpt seg en funkisbolig fra 1960 I Madserud Allé rett ved Vigelandsparken i Oslo, melder E24.

Eneboligen skal ha blitt lagt ut med en prisantydning på 28,5 millioner kroner, og ble til slutt solgt for 27 millioner.

– Det var et godt kjøp. Bare det å få en slik enebolig i et slikt område til en slik pris. Jeg tror alle forstår at dette var en veldig hyggelig handel, sier eiendomsmegler Jon Kvisgaard i Privatmegleren til avisen.

Warholms nye bolig er på 187 kvadratmeter, og skal være spesialtegnet av den italienske funkis-arkitekten Ivo Pannaggi for den norske kunstneren Ludvig Eikaas.

Idrettsstjernen sto på skattelistene for 2020 oppført med en inntekt på 8,3 millioner kroner og en formue på 10,2 millioner.

Og mye tyder på at han også i 2021 hadde solid inntekt, etter to verdensrekorder og OL-gull på 400 meter hekk i Tokyo.

Warholm er blant annet sponset av Puma , og inngikk i november en toårig avtale med Norges sjømatråd.