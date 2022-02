– Loven har skapt flaskehalser i boligmarkedet over hele landet, og ført til færre boliger på markedet. Dette fordi de nye tilstandsrapportene tar lengre tid å lage, spesielt i en innkjøringsfase, og fordi det må lages nye tilstandsrapporter for boliger som har ligget for salg siden 2021. I tillegg har en del bygningssakkyndige trolig forlatt bransjen på grunn av nye regler og mer ansvar, sier han.

LA FREM TALL: Eiendom Norge, ledet av Henning Lauridsen. Foto: Eivind Yggeseth

– En krevende situasjon

Sesongjustert var januar-utviklingen altså sterkest i Oslo og svakest i Tromsø.

Over 12 måneder topper Bodø/m Fauske med 14 prosent oppgang, etterfulgt av Tønsberg m/Færder og Kristiansand med henholdsvis 10,6 og 10,3 prosent.

Etter et svakt 2021 har Oslo den svakeste oppgangen i 12-månedersveksten: 4,3 prosent. Ålesund m/omegn fulgte nærmest på 5,4 prosent.

– Det er en krevende situasjon i boligmarkedet nå. Historisk vet vi at det er sammenheng mellom nye reguleringer og endringer i boligmarkedet. Det er derfor vesentlig at alle aktører tar grep om de flaskehalsene vi har på tilbudssiden, slik at vi ikke får en svak tilbudsside og unødvendig sterk prisvekst, sier Lauridsen videre.

I januar ble 5.416 boliger solgt i Norge, 22 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021. 5.703 boliger ble lagt ut for salg, 13 prosent færre enn i januar i fjor.

– Det er et svakere fall i antall lagt ut på markedet enn i antall solgte. For å styrke tilbudssiden er det vesentlig at etterspørselen etter tilstandsrapporter dekkes i månedene fremover, da det normalt legges ut langt flere boliger for salg enn i januar, understreker Eiendom Norge-toppen.

– De som planlegger boligsalg denne våren bør heller ikke vente til etter påske, da normalt svært mange ønsker å selge. Det er ingen grunn til å vente med å legge boligen ut for salg, fortsetter han.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i januar, ned fra 51 dager i desember. Kortest salgstid hadde Oslo med 22 dager, mens salgene tok lengst tid – 52 dager – i Kristiansand og Hamar m/Stange.

– Det går svært raskt å selge en bolig i Norge nå, noe som også reflekteres i antall usolgte som ligger under januar 2017, skyter Lauridsen inn.

Oslo på etterskudd i fjor

Boligmarkedet kommer altså fra et år hvor prisutviklingen i Oslo for en sjelden gangs skyld var lavere enn i landet for øvrig. 2,2 prosent ble fasit i 2021, mot 5,2 prosent for landet. Flere eksperter tror den nasjonale prisveksten fortsatt vil gå foran, mens andre tror på comeback for Oslo.

Mathis Grimstad, adm. direktør i Stor-Oslo Eiendom, tror boligprisene skal opp med hele 10 prosent i Oslo i år.

– Det er primært to faktorer som påvirker prisen i Oslo – lav reguleringstakt og lang reguleringstid for nye boliger, sa Grimstad til Finansavisen i desember i fjor.

Sterke OBOS-signaler

Tidligere denne uken ble det kjent at OBOS-prisene i Oslo og på landsbasis steg henholdsvis 6,9 og 6,7 prosent i januar, noe sjeføkonom i OBOS, Sissel Monsvold, syntes var overraskende mye.

«Vel er OBOS-tallene volatile, men historien har vist at slike økninger som i januar som oftest har sammenfalt med oppgang også i de offisielle tallene fra Eiendom Norge. Dermed tyder det altså på at Oslo, som har sett en svakt fallende tendens i de sesongjusterte boligprisene siden februar i fjor, har fått en positiv start på det nye året», skrev Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov torsdag morgen.