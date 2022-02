Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, forteller at trykket fra kunder som ønsker finansieringsbevis har vært «utenom det vanlige» i januar.

– Det er tydelig at mange er på boligjakt nå. Januar er vanligvis en rolig måned i boligmarkedet, men ikke i år. Det er færre objekter ute, og det er klart at det påvirker prisutviklingen, sier hun i en kommentar.

– Selv om det er god aktivitet i markedet, tror vi boligprisene skal utvikle seg omtrent sideveis i 2022. Høyere renter trekker i retning av lavere boligpriser, mens høyere lønnsvekst tilsier høyere boligpriser, fortsetter Marjamaa.

Tre spenningsmomenter

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) lar seg ikke overraske av den sterke januar-oppgangen i boligprisene.

– Markedet er preget av enda lavere tilbudsside enn normalt for årstiden i kjølvannet av et år med historisk sterk etterspørsel og rekordomsetning av boliger. Varelageret var nesten bunnskrapt ved utgangen av 2021, og vi kan ikke forvente like høye omsetningsvolumer i 2022, sier han.

Spenningen fremover knytter seg ifølge NEF-direktøren til hvordan høyere inflasjon og høyere renter vil påvirke boligprisutviklingen, i hvilken grad nordmenn vil fortsette å flytte når coronatiltak oppheves og hvordan arbeidsinnvandring vil påvirke etterspørselen etter boliger.

– Vi holder det som mest sannsynlig at prisutviklingen blir langt mer moderat gjennom 2022, fortsetter han.

Tre dempende faktorer

I NBBL karakteriserer sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes prisveksten som «urovekkende høy» i januar, men peker i en pressemelding på tre underliggende faktorer han tror vil moderere den.

Den første er de varslede renteøkningene, den andre at byggetakten på landsbasis er «nokså god sammenlignet med befolkningsveksten».

– Det meldes imidlertid om flaskehalser blant takstmenn i forbindelse med innføringen av ny avhendingslov. Når disse utfordringene løses vil også boligtilbudet øke, sier NBBL-økonomen.

Den tredje faktoren er forbruksmønsteret, som mange endret under pandemien.

– Dette førte til økt press i åpne sektorer, slik som boligmarkedet. Når restriksjonene nå fjernes, forventer vi en reversering i forbruksmønster ved at folk igjen vil bruk mer av disponibel inntekt på blant annet reiser, tjenester, kulturliv. Dette vil også kunne dempe presset i boligmarkedet, mener Frengstad Bjerknes.