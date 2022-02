JM Norge økte salget av boliger fra 587 til 684 sammenlignet med året før, og det trakk omsetningen opp fra 2,7 milliarder til drøyt 3,0 milliarder.

Selskapet har i dag 1.280 boliger under produksjon, og driftsmarginen økte i fjor til 9,9 prosent, 2,4 prosentpoeng opp fra året før.

Selskapets nedslagsfelt er Stor-Oslo, Drammen, Vestfold, Bergen og Trondheim.

– Godt over hele landet

Mandag meldte de Bjørn Rune Gjelsten-eide boligbyggerne Profier og Neptune Properties om salg i fjor for over 4 milliarder kroner.

FORNØYD: Hilde Vatne, adm. direktør i JM Norge. Foto: Charlotte Sverdrup

– Vi opplever markedet som godt over hele landet – folk kjøper ny bolig når den rette muligheten byr seg, selv om de må signere med munnbind på, skrev Kristen Rikter-Svendsen, markedsansvarlig i Profier i en pressemelding.

Selskapets nedslagsfelt er Tromsø, Konnerud utenfor Drammen, Stavanger, Bergen og Bekkestua i Bærum.

Kjøpte Neptune

Profier kjøpte Neptune Properties i september 2020 for opp mot 1 milliard kroner. Selskapet har Oslo som primærmarked med 2.000 boliger under utvikling. I fjor solgte selskapet 70 boliger med en salgsverdi på 380 millioner kroner.

OVER 4 MRD.: Anders Gregersen, adm, direktør i Neptune Properties (t.v.) og Kristen Rikter-Svendsen, markedsansvarlig i Profier. Foto: Profier

Profier solgte drøyt 600 boliger til en verdi på 3,6 milliarder kroner, det nest beste året for selskapet. I Bærum solgte selskapet for over 1,7 milliarder i Bekkestua Have, og på Konnerud utenfor Drammen og i Bergen gikk det boliger for over en halv milliard hvert sted. Snittprisen på solgte boliger var 6,2 millioner kroner, og spennet gikk fra 2 til 32 millioner.

Også børsnoterte Selvaag Bolig og Solon Eiendom har tidligere meldt om et sterkt boligår i coronamarkedet.

Selv om nyboligsalget har vært tregt på høstparten, fikk Solon Eiendom et rekordår med 728 boliger mot 513 boliger året før.

– Vi er ekstremt tilfredse med salget i 2021. Vi har sett en salgsvekst på over én milliard sammenlignet med året før, sa adm. direktør Andreas Martinussen til Finansavisen i startene av januar.

– EKSTREMT FORNØYD: Andreas Martinussen, adm. direktør i Solon Eiendom. Foto: Iván Kverme

Selvaag lå litt foran Solon Eiendom. I fjor solgte de 907 boliger for 4,5 milliarder, opp fra 4,2 milliarder året før.

– Vår gjennomsnittsbolig treffer behovsmarkedet og er ikke så sensitiv for renteøkninger. Rentenivået er fortsatt lavt og boligbyggingen i distriktene er mye mer sensitiv enn i mer urbane områder, sa Selvaag Boligsjef Sverre Molvik til Finansavisen i starten av januar.

IKKE SÅ RENTESENSITIV: Sverre Molvik, adm. direktør i Selvaag Bolig foto: Iván Kverme

Tallene fra Boligprodusentene viser at det totale boligsalget i fjor endte 2 prosent høyere enn i 2020. I Oslo var det derimot en salgsnedgangen hele 25 prosent, blant annet på grunn av mange utsatte prosjekter.